Astea Energia non ferma le rateizzazioni delle bollette di luce e gas per famiglie e imprese

OSIMO – Ci troviamo di fronte ad uno scenario energetico di eccezionale gravità che costringe l’Italia e l’Europa ad una situazione mai vissuta in precedenza, un territorio totalmente inesplorato dovuto ai “prezzi all’ingrosso del gas giunti a livelli abnormi negli ultimi mesi a causa del perdurare della guerra in Ucraina, dei timori sulla sicurezza dei gasdotti e delle tensioni finanziarie” (fonte ARERA – Autorità di regolazione del settore energetico).

Anche le economie europee storicamente più solide, adottano provvedimenti del tutto straordinari per i loro campioni nazionali (equivalenti di Eni o Enel):

“Gas, la Germania nazionalizza Uniper: salvataggio da 8 miliardi A luglio – si legge in una nota – era arrivato l’annuncio dell’ingresso nel capitale da parte del governo Scholz; ora “la situazione è peggiorata” a causa del blocco del gas russo e dei picchi nei prezzi, e Berlino ha deciso di acquistare il 99% della principale utility tedesca finita sull’orlo del fallimento (La Repubblica, 21.09.22)”

“Tale crisi pone non solo tutte le famiglie ma anche moltissime aziende, compresa Astea Energia ed il Gruppo SGR di cui fa parte, in una situazione senza precedenti. Astea Energia già da settimane, grazie ai propri dipendenti e ai collaboratori della rete commerciale, sta profondendo un grande sforzo economico ed organizzativo a sostegno dei clienti che si trovano ad affrontare i rincari delle bollette per la fornitura dell’energia elettrica e del gas, anche attraverso l’ascolto e la consulenza.

“È triste leggere quanto riportato da alcune testate giornalistiche che la nostra azienda “avrebbe deciso di non effettuare più rateizzazioni”. Ciò è assolutamente falso. È ancora più triste vedere che la drammatica situazione che investe tutti viene usata cinicamente per fini politici”.

“Astea Energia ha, ed ha sempre attuato iniziative di sostegno per i propri clienti e non smetterà certamente ora. In particolare, ricordiamo l’importante Fondo di solidarietà di 100.000 euro stanziato a favore delle famiglie bisognose e la possibilità (mai interrotta) di ottenere dilazioni di pagamento sulle fatture, attualmente in 2 o 3 rate, a seconda dei casi.

“Così come tutti i cittadini – conclude Astea Energia -, restiamo in attesa di urgenti interventi governativi, dato che la gravità della situazione ha determinato alterazioni drammatiche del mercato e l’evidente condizione di insostenibilità per famiglie, imprese, pubbliche amministrazioni, non può che essere superata con iniziative straordinarie italiane ed europee di politica economica”.

