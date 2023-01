Il concertista marchigiano Gianmario Strappati terrà un recital alla Mendelssohn Haus di Lipsia

ANCONA – Sabato 11 febbraio, alle ore 18:30, il solista di Tuba Gianmario Strappati, Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo e docente presso il Conservatorio di Stato G. Verdi di Ravenna terrà un recital presso la prestigiosa Mendelssohn Haus di Lipsia.

Accompagnato al pianoforte da Tommaso Graiff, con le introduzioni storiche di Laura Solla, il concertista marchigiano proporrà un viaggio musicale che attraverserà il bel paese, dal Barocco alle celebri arie del melodramma fino ai capolavori virtuosistici di N. Paganini, V. Bellini e V. Monti.

L’evento organizzato dalla Mendelssohn Haus e dall’Associazione Italiani a Lipsia e. V. è unico nel suo genere in quanto per la prima volta la Tuba viene proposta come solista in questo luogo della musica immortale, dove tra l’altro Felix Bartholdy Mendelssohn visse dal 1835 fino alla morte. Per il solista Gianmario Strappati che si è già esibito a Lipsia sulla Tomba di J. S. Bach presso la Thomaskirche e al Bachmuseum in occasione del 334esimo compleanno del padre della musica, la tournèe nei vari continenti prosegue con un prossimo a recital a Madrid presso la Scuola Italiana con il patrocinio dell’Istituto Italiano di cultura, poi in Marocco organizzato dall’Istituto Italiano di cultura di Rabat e negli Stati Uniti d’America presso la Florida State University.

