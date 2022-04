Musica antica per il Concerto di sabato del Conservatorio di Pesaro

PESARO – Secondo la tradizione pre-pandemia, in occasione delle ricorrenze festive più importanti riprendono gli appuntamenti affidati all’ensemble vocale e strumentale C.RO.M.A. (Conservatorio Rossini Musica Antica) coordinato dalla Scuola di Musica Antica dell’Istituto pesarese.

Il Concerto di Pasqua, fissato per sabato 23 aprile 2022 (ore 18.30) nella Chiesa della Maddalena (via Ludovico Zacconi, Pesaro), vedrà gli studenti dei corsi di Musica Antica, supportati per l’occasione dal Prof. Gianni La Marca sul palco e dal gruppo dei docenti al completo dietro le quinte (Miranda Aureli, Enrico Onofri, Susanna Piolanti, Anna Simboli), impegnati in un programma dedicato a musiche del barocco italiano e tedesco, tra strumentale e vocale.

In apertura la Tafelmusik per archi e basso continuo di Johann Fischer Ausburgensis, espressione di un genere musicale destinato precipuamente all’intrattenimento dei commensali nel corso di feste e banchetti, spesso composto da un insieme di danze a mo’ di suite. A fare da contraltare alla leggerezza del componimento “da tavola” la Salve Regina di Giovanni Battista Pergolesi per soprano, archi e basso continuo. Anastasiia Petrova intonerà le commoventi note composte da Pergolesi negli ultimi mesi della sua vita; il compositore, forte del successo degli intermezzi La serva padrona (1733) ma sempre più indebolito nel corpo, nel 1736 si era ritirato in un convento di Cappuccini a Pozzuoli per dedicare le sue ultime energie creative a due brani in onore della Vergine Maria – Salve Regina e Stabat Mater – che, grazie alla loro perfetta combinazione di scrittura contrappuntistica ed effetti operistici, diventarono immediatamente popolari ed emblematici della scrittura sacra di Pergolesi.

I due ultimi numeri in programma appartengono al Kantor di Lipsia – Johann Sebastian Bach. Paola Budano eseguirà le pagine affidate al cembalo nel Concerto in re maggiore (BWV 1054) per cembalo concertato, due violini e basso; Hye Min Back (soprano) e Simone Amelli (tromba) saranno i solisti della cantata “Jauchzet Gott in allen Landen” (“Lodate il Signore in ogni terra”, BWV 51). Dopo passaggi particolarmente virtuosistici tra recitativi e arie, soprano e tromba si alterneranno nel fugato dell’Alleluja finale della cantata di Bach in un clima gioioso, atto a segnare il significato originario e simbolico della Pasqua: passaggio, rigenerazione spirituale.

Il concerto, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti, prevede il ritiro del biglietto al box accoglienza del Conservatorio Rossini a partire da giovedì 21 aprile (h. 8-20).

L’evento sarà accessibile al pubblico con obbligo di certificazione verde rafforzata e utilizzo di mascherina FFP2.

