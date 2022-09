Per l’anconetano Tommaso Martini un oro e un argento ai mondiali juniores di bocce!

ANCONA – Pazzesca settimana per il diciassettenne anconetano Tommaso Martini che, ai Campionati Mondiali Juniores di bocce disputatisi a Roma, ha conquistato, nelle finali di sabato 24 settembre, un titolo iridato insieme all’umbro Federico Alimenti nella gara di coppia maschile e una medaglia d’argento individuale nella specialità del tiro di precisione.

Per Tommaso è il coronamento di una stagione strepitosa che lo ha visto vincere anche lo Scudetto juniores con la squadra della Bocciofila Ancona 2000, dove il presidente Claudio Buscarini e tutti i soci hanno seguito con passione le vicende mondiali di quella che è una delle più fulgide promesse della raffa nazionale.

Splendida la cavalcata di Tommaso Martini insieme a Federico Alimenti nella coppia: dopo aver battuto Libia e Turchia nel girone di qualificazione, i due azzurri hanno avuto la meglio, sempre con punteggi molto netti, sul Brasile nei quarti di finale e sulla Slovacchia in semifinale. Da cardiopalma invece la finale contro gli argentini Di Biasi-Suculini. Gli azzurri arrivavano in vantaggio 8-7 all’ottava e ultima giocata, ma le cose si mettevano male con gli argentini che andavano a punto con precisione. Decisive due bocciate proprio di Tommaso Martini, una sul pallino e l’ultima sulla boccia a punto dei sudamericani. Una raffata perfetta che faceva esplodere la gioia azzurra.

Nel tiro di precisione Martini si era qualificato ai turni finali con il sesto punteggio (passavano i primi otto). Nei quarti di finale ha poi sconfitto l’uruguayano Facundo Fierro. Ma è in semifinale Tommaso ha compiuto il capolavoro contro il fortissimo brasiliano Allan Paloschi, forse il favorito della competizione, che è stato totalmente irretito dalla precisione da tutte le distanze dell’anconetano. In finale è poi arrivata un’amara sconfitta contro turco Mikail Sen. Amara non tanto per il risultato (un argento mondiale è pur sempre un super traguardo), quanto per l’andamento della gara: Martini conduceva per 19-11, ma quando la vittoria sembrava in tasca è stato beffato agli ultimi due tiri dal turco che ha messo a segno 10 punti meritando il titolo.

Per Tommaso Martini, che ha già vinto qualche gara a livello seniores, è comunque il coronamento di una eccezionale carriera juniores in cui è sempre stato ai vertici nazionali.

“Dedico questi risultati alla squadra, alla mia famiglia e ai commissari tecnici – ha detto Tommaso Martini -. Ma ringraziamenti particolari vanno a mio nonno che mi ha portato sui campi di bocce fin da bambino e al mio allenatore Marco Cesini”.

La rassegna iridata juniores di Roma, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da 20 nazioni di quattro continenti (non c’erano rappresentanti dell’Oceania) ha visto l’Italia al primo posto del medagliere con tre titoli mondiali conquistati sui sette in palio. Gli altri sono andati uno ciascuno a Brasile, Paraguay, Croazia e Turchia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it