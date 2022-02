Covid / Carloni: “Chiediamo al ministro Speranza di superare il sistema a colori delle zone di rischio”

ANCONA – “Chiediamo al ministro Speranza di superare definitivamente il sistema a colori delle zone di rischio” è quanto dichiarato oggi da Mirco Carloni, Coordinatore della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

La Commissione esprime piena condivisione e supporto al grido di allarme delle associazioni di categoria e del mondo produttivo, che chiedono con forza l’abolizione delle restrizioni a fasce di colore, per affrontare la ripartenza in maniera ordinata e senza inutili aggravi burocratici, ormai superati in questa fase della pandemia. Posizione già espressa dalla Conferenza delle Regioni, rappresentata da Massimiliano Fedriga, per procedere verso la normalizzazione della situazione alla luce dei nuovi provvedimenti inerenti il green pass.

In questi anni il mondo produttivo ha dimostrato grande maturità nel gestire la fase più drammatica della nostra storia recente; ora al termine di una estesa campagna di vaccinazione è tempo di allentare definitivamente le restrizioni, come sta accadendo in altri paesi europei, per dare nuovo abbrivio allo sviluppo economico”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it