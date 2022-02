Alessandro Gay confermato alla guida di Cisl Reti Marche

CAMERANO – Alessandro Gay riconfermato alla guida della Cisl Reti Marche, il nuovo sindacato nato dall’accorpamento della Fistel Cisl (informazione, spettacolo e telecomunicazioni) e della Flaei Cisl (lavoratori aziende elettriche italiane) al termine del primo congresso regionale della categoria che si è svolto oggi a Camerano.

Affiancheranno Alessadro Gay per i prossimi quattro anni di mandato Valeria Raimondi e Dalverio Dafne.

Ai lavori sono intervenuti in collegamento il Segretario nazionale Flaei Cisl Maurizio Ottaviani e il Segretario nazionale Fistel Cisl Paolo Gallo. Presente il Segretario Generale della Cisl Marche Sauro Rossi e Marco Ferracuti Segretario regionale Cisl Marche, che ha presieduto i lavori congressuali.

« La Cisl Reti è una scommessa che va giocata fino in fondo e che deve mantenere la sua originalità nell’esperienza Cisl, è per sua natura una federazione aperta a nuove aggregazioni di altre federazioni che curano il settore reti per rendere completo e coerente, nonché di maggior valore il progetto. – ha dichiarato Alessandro Gay rieletto Segretario Generale della Cisl Reti Marche – In questa fase abbiamo l’occasione di poter mettere in campo grazie alle risorse economiche del PNRR investimenti sulla ricerca, sviluppo, digitalizzazione e implementazione delle reti. Per Cisl Reti è fondamentale pianificare una copertura omogenea dell’intero territorio regionale oltre che nazionale con le reti ad alta velocità per assicurare la parità di opportunità di lavoro, di studio e di coesione sociale, in una economia che procede verso la trasformazione digitale dell’industria e dei servizi. La rete unica resta per noi la scelta industriale necessaria nel riassetto complessivo delle reti in fibra. Siamo convinti che Cisl Reti avrà una valenza fondamentale, in quanto telecomunicazioni ed energia sono due settori strategici e volano per la ripartenza economica e rilancio del nostro Paese».

