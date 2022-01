Un ragazzo perde la vita durante un’escursione sui Monti Sibillini

BOLOGNOLA – Ha avuto oggi un triste epilogo la gita di due giovani escursionisti lungo il sentiero che da Pintura di Bolognola conduce al rifugio del Fargno.

La vittima è un escursionista di 34 anni di Porto Sant’Elpidio, scivolato per oltre 300 metri insieme con la fidanzata. La ragazza ha invece riportato soltanto alcune contusioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Camerino che, in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino, utilizzando tecniche Speleo Alpino Fluviale, hanno raggiunto i due escursionisti, trasportandoli in una piazzola di sosta dove, ad attenderli vi erano i sanitari del 118 che, purtroppo, non potevano far altro che constatare il decesso del trentaquattrenne di Porto Sant’Elpidio.

Sul posto, per i necessari rilievi di legge, sono intervenuti anche i Carabinieri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it