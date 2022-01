Un incendio devasta nella notte un’azienda per la lavorazione di materie plastiche / Video

FABRIANO – Un incendio ha devastato, nella notte, poco dopo l’una, in via Natali, nella zona industriale di Fabriano, un capannone utilizzato per la lavorazione di materie plastiche.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Fabriano, Arcevia e Jesi, con il supporto di mezzi e personale giunti dalla sede centrale di Ancona. Complessivamente hanno operato 25 Vigili del fuoco.

Anche nella tarda mattinata sono poi proseguite le operazioni di spegnimento, rese complicate dal materiale presente all’interno del capannone industriale.

Al momento sono in corso le attività di smassamento, anche con l’uso di mezzi meccanici.

Il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, ha consigliato ai suoi concittadini “di non aprire le finestre in quanto non è possibile, al momento, conoscere le caratteristiche del fumo che si è sprigionato dal rogo”.

Presenti sul posto, oltre ai Vigili del fuoco ed ai Carabinieri, anche funzionari dell’Arpam.

QUI SOTTO un video dell’intervento:

