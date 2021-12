Valentina Cottini ha presentato la sua raccolta di poesie “Geografia dei miei perdoni”

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Mercoledì al Vagamondo Bistrot Letterario di Piazza del Plebiscito, Valentina Cottini ha presentato la sua raccolta di poesie, alla quale ha dato il suggestivo titolo di “Geografia dei miei perdoni”.

Il tema principale del libro è il senso di colpa, accompagnato dalla preoccupazione di non aver fatto abbastanza, sentimenti, questi, che l’Autrice ha superato con lo strumento della poesia, riuscendo alla fine a perdonarsi.

Le liriche hanno a che fare con dei luoghi ben precisi nei quali Valentina è stata, anche per un solo momento; le varie sezioni del libro richiamano Bologna, Trento, Rotterdam (Paesi Bassi), Milano, Tula (Russia), Venezia, Carabelas (Argentina), tutti luoghi che finiscono per confluire ad Ancona, dove è nata nel 1994.

Altra originalità dell’opera: i luoghi sono talmente importanti da consentire di omettere i titoli alle varie poesie, singolarmente identificate con la collocazione geografica misurata in gradi.

Le liriche sono state lette da Angela Conte e da Lucia Di Pompeo del Centro Voce di Senigallia: dopo la lettura, è sempre seguito il commento dell’Autrice, che ha fornito dettagli sui luoghi e sulle sensazioni.

Le domande sono state poste da Catia Ventura, titolare della Casa Editrice Ventura Edizioni di Senigallia, con la quale Cottini ha pubblicato il suo primo libro “Santiago 617 Km- diario di un viaggio” e “Siamo tutti coinvolti, 30 storie di resistenza dai reparti Covid-19.

Laureata in Lingue, Civiltà e Scienze del Linguaggio all’Università Ca’ Foscari di Venezia, Valentina Cottini ha lavorato nel campo dell’Editoria.

Se la scrittura l’accompagna praticamente da sempre, la poesia, per la quale ha ottenuto autorevoli riconoscimenti, come il Premio Coop For Words del Festivaletteratura di Mantova (2019) e il Premio Zeno (2020), è una modalità espressiva che le è assolutamente congeniale.

La rete le ha consentito di dar vita ad un gruppo su Instagram, attraverso il quale moltissime persone hanno la possibilità di diffondere le proprie poesie.

Grande viaggiatrice – non a caso ama definirsi nomade – percorre instancabile il mondo terracqueo e quello interiore, facendo emergere le domande e le attese che sono dentro di lei e in ognuno di noi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it