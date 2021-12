Alla guida con troppo alcool in corpo, i carabinieri ritirano cinque patenti

FABRIANO – I carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno ritirato cinque patenti negli ultimi giorni ad altrettanti automobilisti del comprensorio.

Avevano tutti un tasso alcolemico compreso tra 0.9 e poco sopra 2 grammi su litro. Sono residenti, di varia estrazione sociale, fermati alla guida, su mezzi di diverse cilindrate, nelle ore notturne a Sassoferrato, Genga e Fabriano. L’obiettivo delle forze dell’ordine è quello di prevenire reati predatori.

Nel dettaglio a Sassoferrato protagonisti un 50enne e un 38enne del posto fermati per il controllo con etilometro dai carabinieri della Stazione locale.

A Genga, un 51enne di Sassoferrato è stato sottoposto ad alcool test, in centro, da parte dei militari. A Fabriano, invece, i controlli sono stati effettuati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile. Sottoposti ad accertamento un 45enne di Fabriano che circolava, nelle ore notturne, in una frazione non lontano dalla città e un giovane di 20 anni che si trovava con l’auto nei pressi della Stazione ferroviaria.

Per tutti e cinque gli automobilisti (alcool test tra 0.9 e poco sopra 2 g/l) denuncia per guida in stato di ebbrezza, sanzione amministrativa, ritiro della patente e mezzo, affidato a persona di fiducia. I controlli verranno ulteriormente potenziati in occasione delle festività.

