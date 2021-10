Ridisegnare l’Italia di domani: il tour nazionale della Uil fa tappa ad Ancona

ANCONA – Sarà il segretario generale Pierpaolo Bombardieri a dare il via ad Ancona alla tappa marchigiana di “Uil in Tour”, la serie di incontri con la cittadinanza che il sindacato sta facendo nelle piazze di tutta Italia per confrontarsi con lavoratori, pensionati, giovani per “ridisegnare l’Italia”.

L’appuntamento è per giovedì 4 novembre dalle 10 alle 17 in piazza Cavour. Il truck della Uil si aprirà per ospitare, insieme a Bombardieri, anche imprenditori, politici, mondo dell’università e della ricerca. Il tema della giornata di Ancona sarà quello delle “connessioni”.

“Abbiamo scelto questo tema – spiega la segretaria regionale, Claudia Mazzucchelli – perché il Covid e la lenta uscita dalla pandemia ha messo a nudo uno sfilacciamento della società che rischia di precludere una vera ripresa. Le Marche, in particolare, devono trovare la capacità di ricostruire. Vale per le comunità, vale per i rapporti tra datori e lavoratori, per i settori economici e della società civile, vale per le infrastrutture. La nostra ripartenza sarà possibile se ci sarà l’impegno comune di dialogare, di incontrarsi, di cooperare nel rispetto degli altri verso un obiettivo di benessere comune”.

Dal mondo del lavoro per aumentare la sicurezza, ai collegamenti stradali e telematici occorre ripartire dalla rete, dalla collaborazione tra i vari soggetti interessati per aumentare la qualità della vita dei cittadini. Uil in Tour, presentato dal giornalista Maurizio Socci, sarà un evento dal vivo con la possibilità per i cittadini di ascoltare e di interloquire con i suoi protagonisti. Attorno all’area palco saranno inoltre allestiti stand informativi con tutti i servizi della Uil (consulenza fiscale, pensioni, consumatori) oltre a un info point dell’Anpas che effettuerà misurazioni della pressione arteriosa e saturazione ossigeno, misurazione della glicemia.

