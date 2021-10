Mauro Uliassi e Moreno Cedroni tra i grandi protagonisti della cucina italiana

SENIGALLIA – La cucina senigalliese, grazie ai suoi chef Mauro Uliassi e Moreno Cedroni, si conferma anche quest’anno nelle prime posizioni a livello nazionale.

La guida Top Italy 50 2022, pone infatti Mauro Uliassi al secondo posto, alle spalle soltanto dell’Osteria Francescana di Modena. A Uliassi, con la sua “Pasta alla Hilde”, è stato inoltre assegnato il riconoscimento di “Piatto dell’anno 2022 – Mulino Caputo Award”.

Moreno Cedroni, invece, con La Madonnina del Pescatore viene posizionato all’ottavo posto. Ma La Madonnina del Pescatore ha ottenuto anche il significativo riconoscimento di migliore Pasticceria dell’anno 2022 – Mulino Caputo Award.

“Siamo felici ed onorati del Premio Pasticceria dell’anno”, afferma Moreno Cedroni. “Con Luca Abbadir abbiamo cercato di dare un filo logico tra cucina e pasticceria. Grazie a 50 Top Italy, Albert Sapere, Barbara Guerra, Luciano Pignattaro per credere in noi. Grazie a tutti i nostri collaboratori per l’ottavo posto nella classifica, frutto dell’impegno e della dedizione di tutti”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it