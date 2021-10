Rami e alberi spezzati dal vento, notte impegnativa per i Vigili del fuoco

ANCONA – Una notte particolarmente impegnativa, quella appena trascorsa, per i Vigili del fuoco marchigiani per far fronte alle tante richieste di intervento a causa della perturbazione che ha colpito la nostra regione.

Sono stati circa 115 gli interventi effettuati durante la notte per rimuovere soprattutto rami e alberi caduti, oltre che per far fronte ai danni causati dall’acqua.

Ad Ascoli Piceno si sono svolti la maggior parte degli interventi per la forte precipitazione avvenuta ieri sera.

Questi gli interventi effettuati dalla tarda serata di ieri fino alle 8.30 di oggi: – Pesaro Urbino 20 – Ancona 15 – Macerata 10 – Fermo 5 – Ascoli Piceno 65.

