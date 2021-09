Leonardo Rampino è il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Pesaro Urbino

PESARO – Vigili del Fuoco di Pesaro Urbino: cambio al Vertice, Leonardo Rampino nuovo comandante Dopo poco più di due anni l’ing. Lorenzo Elia lascia la guida dei vigili del Fuoco di Pesaro Urbino e andrà a ricoprire un prestigioso incarico a Roma presso il Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

A succedergli l’ing. Leonardo Rampino che, fino ad oggi, ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico, Colonna Mobile Regionale, il Servizio AIB e per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia. Si è svolta oggi, giovedì 2 settembre 2021, nella caserma del Comando dei Vigili del Fuoco di Pesaro Urbino, la cerimonia del passaggio di consegne tra i due Comandanti che, contestualmente, hanno rivolto un saluto a tutto il Personale e si sono scambiati i sinceri auguri per il nuovo incarico.

Un periodo, quello trascorso a Pesaro dall’ing. Lorenzo Elia, caratterizzato da eventi non comuni e non usuali per l’ordinaria vita di un Comando VVF, ma sono stati affrontati e gestiti al meglio grazie al contributo del personale interessato. L’ing. Leonardo Rampino con orgoglio rientra al Comando dei Vigili del Fuoco di Pesaro Urbino e assume oggi l’incarico di Dirigente. Oltre agli incarichi citati di Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico, Colonna Mobile Regionale, il Servizio AIB e per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, l’ing. Rampino ha lavorato: – al Comando dei Vigili del fuoco di Novara, dal 1995 fino a Marzo 1999; – al Comando dei Vigili del Fuoco di Pesaro Urbino con la qualifica di Direttore Vicedirigente, da Aprile 1999 e fino a giugno 2018; – al Comando dei Vigili del Fuoco di Terni, con Funzioni Vicarie; – a Roma presso la Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali; – a Roma presso la Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

Nella sua carriera ha partecipato a numerosi interventi di soccorso, anche in ambito delle principali calamità naturali che hanno colpito il Paese, dove ha coordinato le operazioni di soccorso alla popolazione e messa in sicurezza degli edifici, messe in atto dal corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco durante le emergenze riportate di seguito: – Sisma che ha colpito l’Umbria e le Marche nel 1997; – Sisma che ha colpito l’Aquila nel 2009; – Sisma che ha colpito l’Emilia Romagna nel 2012; – Sisma che ha colpito l’ Italia Centrale nel 2016; – Sisma che ha colpito la provincia di Catania, alle pendici dell’Etna, nel 2018.

