Incendio in una cantina, fatte subito allontanare le persone presenti in una palazzina

ANCONA – Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti, alle ore 10.15, in via Tagliamento, ad Ancona, per l’incendio di una cantina in una palazzina di tre piani.

Appena giunta sul posto la squadra dei Vigili del fuoco della Centrale di Ancona ha spento le fiamme, evitando la propagazione dell’incendio ai locali adiacenti. Subito dopo ha provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

Le persone presenti negli appartamenti sono state fatte uscire in via precauzionale fino alla completa evacuazione dei fumi provocati dall’incendio.

