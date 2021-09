Affonda un’imbarcazione, due persone soccorse dai Vigili del fuoco

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, poco prima delle ore 13, nella zona di mare sotto il Campo degli Ebrei, per due persone che sono finite in acqua dopo l’affondamento del natante in cui si trovavano.

Fortunatamente erano vicini alla riva che sono riusciti a raggiungere a nuoto. Sul posto si sono recate le squadre dei Vigili del fuoco della Sezione Navale ed i sommozzatori che hanno poi portato le due persone a Marina Dorica, luogo in cui era presente il personale della Capitaneria di Porto.

Subito dopo sono state avviate le operazioni per il recupero della barca, con appositi palloni gonfiabili che ne hanno favorito il galleggiamento.

