Una donna soccorsa lungo il sentiero della Gola dell’Infernaccio

MONTEFORTINO – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi, alle ore 12.30, in prossimità dell’eremo di San Leonardo, a Montefortino, per soccorrere una persona che è caduta lungo il sentiero della Gola dell’Infernaccio, procurandosi una distorsione alla caviglia destra.

La squadra di Amandola dei Vigili del fuoco, in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino, ha subito provveduto ad immobilizzare la caviglia infortunata, per poi trasportare l’infortunata, con tecniche specifiche, fino al mezzo 4×4 il quale, dopo aver percorso il sentiero, provvedeva ad affidare la donna ai sanitari del 118 per le cure del caso.

