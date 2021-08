Appartamento inagibile ad Ancona dopo un incendio

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18:45, in via Cialdini, ad Ancona, per l’incendio di un appartamento al piano terra.

La squadra dei Vigili del fuoco, appena giunta sul posto, ha spento l’incendio e messo in sicurezza tutta l’area circostante.

L’appartamento, in seguito al rogo, è stato dichiarato per il momento inagibile, anche se nessuna persona è rimasta intossicata.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it