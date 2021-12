Appartamento in fiamme nella notte, crolla anche una parte del tetto

CAMERINO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella notte in località Rocca Varano, nel comune di Camerino , per l’incendio di un appartamento sito in un edificio a due piani.

Al momento dell’incendio l’appartamento era vuoto. In seguito al forte calore provocato dalle fiamme, parte del tetto è crollata.

La squadra di Camerino dei Vigili del fuoco ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza tutta l’area dell’intervento. L’edificio è stato dichiarato inagibile. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

