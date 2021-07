Manifestazione a Pesaro dei no vax sotto casa del sindaco, Ricci: “Vergogna, non sapete cosa sia la libertà”

PESARO – Una manifestazione no vax sotto casa di Matteo Ricci, con decine di persone urlanti sotto il bancone del sindaco (come ritrae la foto in allegato – ndr).

È successo questa sera in centro storico. «Da non credere – è stato il commento a caldo del sindaco di Pesaro – i miei figli e tutta la mia famiglia sono increduli e spaventati. Siete degli squadristi, vergogna. La libertà non sapete nemmeno cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale – ha ricordato Ricci -, come ha detto anche il presidente Mattarella».

