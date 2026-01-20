Furgone in fiamme nella notte nel centro storico di Montegiorgio

MONTEGIORGIO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 4 circa nel centro storico di Montegiorgio per l’incendio di un furgone.

La squadra dei Vigili del fuoco, giunta sul posto con due autobotti, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante.

Presenti anche i Carabinieri. Non si segnalano persone coinvolte.

