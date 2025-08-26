mercoledì, Agosto 27, 2025
Restano incastrate nell’auto, soccorse e portate in ospedale

MONTEGIORGIO – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 10:30 in via Croce di Via a seguito di un incidente che ha coinvolto un’autovettura ed un autocarro.

La squadra di Fermo ha provveduto ad estrarre due persone rimaste incastrate all’interno dell’auto, successivamente affidate al personale sanitario del 118 e trasportate in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

Presenti sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di legge.
La strada è rimasta chiusa per tutta la durata delle operazioni di soccorso.

