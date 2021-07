Nella notte perde il controllo dell’auto che finisce in un fossato

MORROVALLE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 3.45, a Trodica di Morrovalle, dove, poco prima, una vettura era finita in un fossato.

Per cause in fase di accertamento la persona alla guida dell’auto ha sbandato, urtando il guardrail, e finendo nel fossato. La squadra dei Vigili del fuoco, appena giunta sul posto, ha messo in sicurezza la vettura.

