La bellezza sostenibile di Pesaro pronta per il CaterTour: biciclettate, concerti all’alba, gare di chef, Rossini

Ecco il nuovo format del CaterRaduno in programma “dall’alba al tramonto” dell’11 e 12 giugno in piazza del Popolo e al parco Miralfiore. Parteciperà anche il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili Enrico Giovannini

PESARO – Una biciclettata al tramonto, sul mare, lungo la Bicipolitana; il concerto degli Extraliscio, reduci dal successo di Sanremo, immerso nel verde del Miralfiore, alle prime luci dell’alba; un Caterchef che prende a prestito le ricette del lato gourmand del compositore più amato del mondo per mettere in sfida tre chef stellari; un talk per compiere insieme un “Salto di specie” e parlare di sostenibilità insieme al Ministro Giovannini; la performance Ne:So di Roy Paci e Angelo Sicurella, la sera, a salutare Pesaro e i pesaresi. C’è tutto il bello di Pesaro nel programma del CaterTour che avrà inizio proprio dalla città di Rossini, venerdì 11 e sabato 12 giugno, prima di toccare Senigallia e Cervia.

Parte da qui quell’«estate bellissima di Pesaro» annunciata dal sindaco Matteo Ricci e dal vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini qualche giorno fa nel lanciare l’arrivo del CaterTour a Pesaro. E il programma dell’edizione 0 del CaterTour ne è il primo assaggio “fuori stagione”.

Il nuovo format dello storico CaterRaduno, l’appuntamento estivo dei fan delle trasmissioni Caterpillar e Caterpillar AM che travolgerà Pesaro per due giorni, dalle 6 del mattino di venerdì fino alla serata di sabato, vedrà protagonisti indiscussi del primo, grande evento della stagione estiva pesarese, i conduttori di Rai Radio2: Sara Zambotti, Massimo Cirri, Filippo Solibello, Claudia De Lillo e Marco Ardemagni. Co-protagonisti, «la musica, Rossini, la Bicipolitana, il tramonto sul mare, i temi sociali e ambientali cari alla manifestazione e a Pesaro, Città creativa della Musica UNESCO, a far da sfondo al primo grande evento nazionale in arrivo».

Si parte con l’alba di venerdì 11 giugno (ore 6), in diretta nazionale su Rai Radio2 ed in Visual su Rai Play per Caterpillar AM con Solibello, De Lillo e Ardemagni che guideranno il pubblico presente al Parco arena Miralfiore (in caso di maltempo al Teatro Rossini, spettacolo gratuito posti su prenotazione su Dice.fm) sulle note degli Extraliscio – al secolo Mirco Mariani (sperimentatore e polistrumentista), Moreno Il Biondo (star del liscio), Mauro Ferrara (la “voce di Romagna mia nel mondo) – terzi al Premio della Critica del 71° Festival di Sanremo, con il brano “Bianca luce nera” feat. Davide Toffolo. I concerti all’alba saranno trasmessi in diretta su Rai Radio2 ed in Visual su Rai Play

Si prosegue venerdì 11, alle ore 18, in piazza del Popolo, per “assaggiare” il gusto del CaterChef (gratuito, posti su prenotazione su Dice.fm), game show da piazza che mette in gara i cuochi di oggi e di domani sui grandi temi dell’alimentazione e della sostenibilità. Sul palco centrale torneranno Filippo Solibello e Marco Ardemagni che guideranno la gara a tutto gusto tra l’ambasciatore pesarese Stefano Ciotti, chef “Nostrano” dell’omonimo ristorante in piazzale della Libertà; Luca Facchini, chef e insegnante di Cucina dell’istituto Panzini di Senigallia e Barbara Settembri, executive chef e titolare del ristorante La Locanda Matteri di Sant’ Elpidio a Mare (Fm). Ad affiancarli, i ragazzi dell’istituto alberghiero Santa Marta di Pesaro, per una sfida… a tutto gusto e sostenibilità.

Sabato 12 giugno, ore 17:15, si torna in piazza del Popolo per fare un “Salto di Specie” (gratuito, posti su prenotazione su Dice.fm). Il talk della transizione ecologica sarà guidato dalle voci di Sara Zambotti e Massimo Cirri. Sul palco e le improvvisazioni del “cantastorie contemporaneo” di Caterpillar Elianto e gli ospiti pronti ad approfondire valori ed effetti positivi della due ruote ecologica: Alessandro De Marchi e Paola Gianotti (ultraciclisti), Agostino Riitano (cultural manager), Dario Corsi (collezionista di biciclette), Gianluca Laudano (titolare Giancargo – Pordenone, negozio di cargo bike). Ad approfondire il tema, insieme al sindaco Matteo Ricci e al vicesindaco Daniele Vimini ci sarà anche il Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili Enrico Giovannini.

Con l’avvicinarsi del tramonto, dalla piazza, una biciclettata “estemporanea” condurrà il pubblico dalla piazza fino al Lido Pavarotti di Baia Flaminia lungo le linee della Bicipolitana di Pesaro, pluri-citata dai microfoni “sostenibili” di Caterpillar. Sarà «un’occasione per far conoscere la città ai fan della trasmissione che arriveranno da fuori» e, per chi vorrà, raggiungere l’ultima tappa del tour, il parco Miralfiore che alle 21:15 accoglierà le note di “N E : S O” con Roy Paci e Angelo Sicurella (gratuito, posti su prenotazione su Dice.fm). Un progetto visionario e multi significato, già a partire dal nome. N E : S O sono i quattro punti cardinali che rappresentano la visione musicale del duo a 360°. Il duo composto da Roy Paci ed Angelo Sicurella genererà vibrazioni, suoni sperimentali in un gioco di macchine analogie ed elettroniche, voci e note della tromba e del flicorno che insieme esprimeranno l’unicità di una performance che sviluppa immaginazione attraverso il linguaggio non verbale della magia sonora.

L’evento è promosso dal Comune di Pesaro in collaborazione con Amat e 57^ Mostra Internazionale del Nuovo Cinema.

