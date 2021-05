Un pappagallo fugge dalla gabbia, recuperato dai Vigili del fuoco

LORETO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio in Via San Francesco, a Loreto, per recuperare un pappagallo fuggito dalla gabbia del proprietario.

La squadra di Osimo, con l’ausilio dell’autoscala proveniente dalla Centrale di Ancona, ha provveduto a recuperare il volatile che, nel frattempo, si era rifugiato in un pino adiacente all’abitazione dell’uomo, per poi riconsegnarlo al legittimo proprietario.

