Sabato Mattia Occhinero dell’Upa Ancona atteso da un match difficile con Mattia Musacchi

ANCONA – Sabato 3 aprile il peso piuma professionista Mattia Occhinero della Upa di Ancona incrocerà o guantoni con l’esperto ferrarese Mattia Musacchi.

E’ un grosso impegno per il pugile anconetano perché l’avversario non ha solo molta più esperienza in quanto ha sin qui disputato 15 combattimenti a torso nudo contro i 4 del nostro atleta, ma è allenato nella palestra dei Duran eredi di una dinastia di campioni che dopo avere spopolato personalmente, dal “vecchio” Carlos a Massimiliano e Alessandro, tutti campioni, hanno creato nella città estense una vera fucina di talenti.

Va inoltre considerato, e non certo per ultimo, che si combatterà nella città di Musacchi, a Ferrara, anche se, con i noti protocolli anti Covid 19, solo pochi addetti ai lavori potranno sostenerlo, comunque sempre più di quel manipolo ammesso a seguito di Occhinero.

D’altra parte va detto che il pugile anconetano deve forzare le tappe e vista la scarsa attività deve accettare anche qualche rischio calcolato per mettersi in mostra e guadagnare la possibilità di proporsi per quello che il suo traguardo: il titolo nazionale.

Occhinero ha già combattuto la scorsa estate a Ferrara e si è fatto apprezzare per tecnica e combattività tanto da indurre i Duran a volerlo riproporre. Il pugile anconetano si presenta a questo impegno imbattuto e con tanta voglia di restarlo.

Abbiamo sentito il suo trainer Marco Cappellini: “Sono certo che il mio ragazzo – ci ha detto – si farà rispettare. Ha fatto un grosso lavoro agli attrezzi ed allo sparring macinando riprese su riprese. E’ in ottima salute e forma e lo ritengo di una spanna superiore all’avversario anche se non posso negare che l’esperienza di un uomo che ha combattuto anche con il campione europeo Rigoldi ed il campione italiano Lorusso, senza demeritare, va tenuta in debita considerazione. Una mossa azzardata? Troppo presto? ritengo di no perché il ragazzo c’è e soprattutto deve dimostrarlo su piazze che danno una buona visibilità e Ferrara è sicuramente una di queste”. Da Mattia Occhinero solo poche parole:” Affronterò l’impegno come ho sempre fatto: grande rispetto per il mio avversario ma tantissima voglia di vincere e mantenere l’imbattibilità. Musacchi si troverà davanti un pugile deciso a dare al meglio delle proprie possibilità”. (G.F.)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it