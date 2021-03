Si sente male sulla spiaggia delle grotte del Passetto, soccorso dai Vigili del fuoco e portato in ospedale

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 10.20, in via Panoramica, ad Ancona, nella zona delle grotte del Passetto per soccorrere un uomo di 53 anni che si era sentito male.

I Vigili del fuoco della squadra di Ancona, insieme ai colleghi del Distaccamento portuale hanno collaborato con i sanitari del 118 e con il personale della Capitaneria di Porto per caricare il cinquantatreenne, colto da malore, sul gommone. Subito dopo si è proceduto, via mare, al suo trasferimento sulla banchina del molo 1 del porto dorico dove era pronta un’ambulanza per il trasporto al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette.

