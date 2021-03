Un autocarro finisce fuori strada, recuperato dai Vigili del fuoco

AGUGLIANO – Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti, alle ore 10,20, in Contrada Santa Lucia, ad Agugliano, per il recupero di un autocarro.

Per cause in fase di accertamento l’autista aveva perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo nel campo adiacente alla strada.

La squadra di Ancona dei Vigili del fuoco, intervenuta con due autobotti di cui una 4×4, ha trainato l’autocarro sulla strada per poter permettere all’autista di riprendere la marcia.

