Finisce con l’auto fuori strada, soccorso e portato in ospedale

CIVITANOVA MARCHE – Un uomo è rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale avvenuto alla periferia di Civitanova Marche.

I Vigili del fuoco sono intervenuti, alle ore 6, lungo la Strada provinciale 10 dove il conducente di un’auto, per cause in fase di accertamento, aveva perso il controllo del mezzo uscendo di strada e finendo la corsa nel campo sottostante la carreggiata.

La squadra di Civitanova Marche dei Vigili del fuoco ha collaborato con i sanitari del 118 per portare le prime cure all’autista dell’auto e, successivamente, ha provveduto a mettere in sicurezza sia la vettura, sia l’area dell’intervento. L’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

