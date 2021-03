Il 16 marzo Consiglio regionale dedicato al Covid

I capigruppo di maggioranza Carlo Ciccioli (Fratelli d’Italia), Renzo Marinelli (Lega), Jessica Marcozzi (Forza italia) e Giacomo Rossi (Civici) polemizzano con il Pd

ANCONA – Sarà dedicato all’emergenza Covid-19 il Consiglio regionale di martedì 16 marzo.

“In quella occasione – affermano i capigruppo di maggioranza Carlo Ciccioli (Fratelli d’Italia), Renzo Marinelli (Lega), Jessica Marcozzi (Forza italia) e Giacomo Rossi (Civici) – nella sede dell’Assemblea Legislativa Regionale discuteremo della situazione pandemica nelle Marche e delle iniziative intraprese dalla Regione in merito alla gestione pandemica e al piano di vaccinazione, di quelle che saranno messe in campo nelle prossime settimane e delle proposte che potranno emergere da parte di tutti i consiglieri regionali.

“A differenza di quanto ha dichiarato oggi il Partito Democratico, la seduta dedicata al Coronavirus si farà. Dispiace vedere come anche un’occasione positiva di confronto come questa, possa essere trasformata dal PD marchigiano in un motivo per esternare la solita polemica strumentale in merito alla pandemia. Il nostro auspicio è che il 16 marzo i consiglieri del Partito Democratico sfruttino questa seduta per dimostrare un buon senso civico e una collaborazione costruttiva per il bene di tutti i cittadini marchigiani. Non saranno cinque giorni tra la richiesta e l’accoglimento – concludono i capigruppo di maggioranza – a fare la differenza”.

