Giorgio Girelli rende omaggio al dottor Giuseppe Donnarumma

di GIORGIO GIRELLI

PESARO – Esprimo ai Familiari, al Questore di Pesaro e Urbino, alla Polizia di Stato i sentimenti di profondo cordoglio e solidale vicinanza per la scomparsa del Dottor Giuseppe Donnarumma che a lungo è stato apprezzato protagonista della Questura di Pesaro e Urbino, attualmente affidata alla efficace e saggia guida del Dottor Michele Todisco.

Mi ha scritto un ex collega del Dottor Donnarumma, ora alto dirigente di un ente pubblico: “L’ho sempre stimato come collega e come amico. Di specchiata onestà e professionalmente preparato è stato apprezzato in tutti gli ambienti”.

Non avrei molto da aggiungere a questo profilo che riassume la personalità di un autentico servitore dello Stato – sia detto senza alcuna retorica – che accompagnava la Sua valida azione professionale con garbo e signorile gentilezza di cui sono stato testimone nei lunghi anni in cui ho avuto il privilegio di frequentarlo. Questa disgraziata pandemia ha anticipato di troppo la sua scomparsa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it