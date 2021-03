Giorgio Girelli: “Don Guido, autentico interprete del Vangelo”

di GIORGIO GIRELLI*

PESARO – Desidero esprimere ammirazione ed affetto per don Guido Vincenzi la cui perdita ha suscitato anche in me sentimenti di profondo cordoglio.

La vastissima eco seguita alla sua morte attesta quanto fosse apprezzata la sua azione pastorale e sociale, il suo costume di vita, la sua interpretazione operativa del messaggio evangelico che ne ha fatto protagonista ante litteram della linea di Papa Francesco.

Per decenni sono stato a contatto con don Guido, specie nel periodo del mio impegno politico e sociale e gli serbo intensa gratitudine per la vicinanza, il consiglio e l’esempio di cui mi ha fatto dono. Non faceva sconti alle illusorie derive del contingente prevalente e non era certo attratto dalla Chiesa “struttura” né dalla scelte “di moda” di qualche suo braccio operativo. Una personalità coerente e anche controvento quando necessario, cui rendo omaggio con animo dolente.

*Centro Studi Sociali Alcide De Gasperi – Pesaro

