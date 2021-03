Baristi e ristoratori marchigiani allo stremo, aspettano ancora i ristori di Natale

ANCONA – Anche nelle Marche il commercio è ormai allo stremo. Ospitiamo oggi un chiarissimo intervento del Brum, Baristi e Ristoratori Uniti delle Marche.

“È passato un anno da quando la pandemia ha colpito indistintamente la salute di tutti.

Siamo baristi e ristoratori marchigiani, siamo imprenditori stremati con piccole attività danneggiate da una grande crisi. Comprendiamo a pieno le criticità del momento e vorremmo presentarvi quelle che ci riguardano.

In quest’anno siamo stati tra i settori più “osservati”, sia a livello mediatico sia a livello legislativo.

Per quello che concerne il nostro territorio la quasi totalità dei locali ha mantenuto un atteggiamento ligio, comprensivo e si è adattato, con non pochi sforzi, a tutte le normative uscite di volta in volta.

Dopo un anno i dati possono confermare che le nostre attività non sono sicuramente luoghi di contagio.

Chi ci additava come co-responsabili della diffusione e della situazione in generale dovrebbe, dopo tutto questo tempo, ragionare e cercare colpevoli altrove.

Ancora meglio sarebbe cercare soluzioni per le categorie che hanno sofferto più di altre questa crisi.

Vorremmo far comprendere le gravi criticità che riguardano il nostro settore, il nostro lavoro, le nostre vite e di tutti coloro che lavorano con noi direttamente e come “indotto”.

Dopo un anno ci permettiamo di riprendere la parola per dire che le ripercussioni economiche molti di noi le hanno già assaggiate e vi garantiamo da esperti che non hanno un buon sapore.

Alcuni hanno già chiuso, altri rischiano di farlo a breve e dalle istituzioni sono arrivati pochi aiuti, come fossero delle “briciole a pioggia” .

Eh sì magari si è aiutato anche chi ha guadagnato durante questa crisi.

Non è un crimine che qualcuno abbia lavorato, anzi siamo felici che alcuni commercianti, qualche azienda e/o qualche collega ci siano riusciti.

Quando con gli aiuti si interviene a livello nazionale e anche locale, vanno però prese in considerazione tutte le varie realtà.

Nel 2020 i numeri parlano chiaro, abbiamo perso molto…chi il 30% chi il 40% chi più del 50%.

Sono arrivati in forma di aiuto/ristori ecc cifre irrisorie con cui siamo forse riusciti a pagare qualche affitto e qualche bolletta.

Abbiamo deciso di tornare a farci sentire perché da fine 2020 non abbiamo visto alcun aiuto e/o avuto nessuna notizia certa da parte delle varie istituzioni. Stiamo aspettando i Ristori di NATALE…

Per questo, oggi 13 Marzo 2020 affiggeremo nei nostri locali dei cartelli chiari, “Shock” direbbe qualcuno.

Un’altra tappa per far sentire la nostra voce sarà quella di partecipare al Consiglio comunale aperto del Comune di Ancona previsto per lunedì 15 Marzo.

Ovviamente sarà online, invitiamo tutti a seguirlo e in particolare a sostenere le piccole attività oggi più che mai.

Queste, al momento, le adesioni (in continuo aggiornamento):

-Giovanna Burattini ” Bar del Pinocchio ” Ancona

-Nicolas Mobili ” Spaghetteria n.9 ” Ancona

-Gianni Polidori bar ” Dolce e Amaro ” Ancona

-Massimo Sturani ” Maxi bar ” Ancona

-Simone Vannini ” Caracas Cafè ” Falconara

-Alessandro Pacetti pub ” Pacio’ s ” Ancona

-Pierpaolo Orlandini ” Pippo bar ” Ancona

-Alessandra e Roberto Genga ” Caffè Centrale ” Loreto

-Alice Daniele e Giordano Andreatini trattoria ” Clarice ” Ancona

-Sabrina Bruschi ” Birreria delle Grotte ” Loreto

-Deborah Sallei ” Caffè Mirum ” Ancona

-Angela Rapanotti e Mauro Franceschini pub ” Paspartù ” Ancona

-Mirko e Margherita Malatini osteria ” Poesia a tavola ” Recanati

-Massimo Silvia Raffaella Lombardi ristobar ” ANTone ” Ancona

-Corrado De Santis pub ” Gasoline ” Ancona

-Roberto e Antonella Colella pub ” Donegal ” Ancona

-Monica bar pizzeria ” Al punto giusto ” Ancona

-Nicola Carriero ex bar ” La rotonda ” Ancona

-Daniele ex bar ” Car Caffè ” Ancona

-Mirco bar pizzeria ” Mirò ” Recanati

– Ilenia Orologio pasticceria ” Tesoro ” Falconara

-Michele Fusillo piadineria artigianale ” Magritte ” Loreto

-Marco Stecconi stabilimento balneare ” Repubblica Libera di Bananas ” Marina di Montemarciano

-Federico Gasparroni ristorante ” Il rustico ” Ancona

-Elisabetta Pincini ristorante ” Zucchero a Velò ” Ancona

-Fortunati e Zarletti ristorante ” Dò vizi ” Ancona

-Gilberto Frontini ristorante ” Al girarrosto ” Loreto

-Caterina Torresi bar pizzeria ” La gatta Mimì ” Recanati

-Luca Falaschini pub ” GreenDoor ” Recanati

-Iosilito Gioacchini ” Caffè della Piazza ” Osimo

-Antonietta ristorante pizzeria ” La torre antica ” Recanati

-Luca Zito e Paolo Genovesi ” Il brillo parlante ” Ancona

-Barbara Pergolini ” Mangio ergo sum ” Ancona

-Daniele Pietroni e Sofia Gemini ” Zazie ” Ancona

-Silvia Vitali ristorante ” A Silvia ” Recanati

-Giorgio Santini ristorante ” La Baita ” Arcevia

-Luca Incicco ” Bar gelateria Centrale ” San Ginesio

-Stella Achard “Vagamondo” bistrot letterario Ancona

-Lisandro Nunez “Domus Pizza” pizzeria Ancona

-Alessia Carloni e Francesco Urbinati “Borgo Rodi Bar” Ancona

