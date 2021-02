Violento scontro tra due auto con cinque feriti tra i quali una bimba ed un ragazzo

POLVERIGI – Cinque persone sono rimaste ferite, oggi pomeriggio, in un terrificante schianto avvenuto in via Osimana, alla periferia di Polverigi.

Per cause ancora in fase di accertamento, due le auto coinvolte nello schianto, una delle quali si è anche ribaltata.

Sul posto, appena è scattato l’allarme, sono subito intervenuti i Vigili del fuoco, il personale sanitario e gli agenti della Polizia locale di Agugliano. Tra i cinque feriti anche una bimba di due anni ed un ragazzo.

Appena arrivata sul posto la squadra dei Vigili del fuoco, insieme al personale medico, utilizzando divaricatore e cesoia idraulica, ha subito provveduto ad estrarre uno dei feriti dall’auto che si era appena ribaltata, in quanto rimasto bloccato tra le lamiere accartocciate.

Mentre la bambina è stata trasportata all’ospedale Salesi, gli altri quattro feriti sono stati accompagnati al Pronto soccorso del centro ospedaliero regionale di Torrette.

Traffico a lungo bloccato, lungo via Osimana, per consentire prima il soccorso dei feriti e, successivamente, la messa in sicurezza delle due auto coinvolte nell’incidente.

