La pandemia non ferma la raccolta dei farmaci per aiutare chi ne ha bisogno

Proposta dal Banco Farmaceutico. In programma dal 9 al 15 febbraio

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Dal 9 al 15 febbraio si terrà la consueta Giornata di Raccolta del Farmaco (GRF), indetta dal Banco Farmaceutico: i cittadini sono invitati a recarsi presso le farmacie che aderiscono all’iniziativa per donare medicinali che saranno poi consegnati ad enti assistenziali convenzionati con il Banco.

Sarebbe stato veramente un brutto segno se, proprio quest’anno, con l’emergenza sanitaria in atto e il connesso aumento della povertà, il Banco Farmaceutico avesse deciso di sospendere la GRF. L’iniziativa del Banco è proprio la risposta concreta al bisogno di chi non ha i mezzi per acquistare le medicine.

A motivo dell’emergenza sanitaria, le modalità di svolgimento sono diverse da quelle degli altri anni. Innanzitutto, la tradizionale raccolta del farmaco avrà la durata di sei giorni, con la presenza dei volontari fuori dalle farmacie, nella giornata di Sabato 13 Febbraio. La principale novità è rappresentata daI ruolo attivo del farmacista, il quale indirizzerà il cliente, suggerendo le categorie di farmaci – in primo luogo: antinfluenzali, antinfiammatori e antipiretici – di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno.

Vorrei concludere con le parole di papa Francesco che, nell’udienza del 19 settembre 2020, ricevendo i rappresentanti del Banco Farmaceutico, ha detto: “Grazie di quello che fate. La Giornata di Raccolta del Farmaco è un esempio importante di come la generosità e la condivisione dei beni possono migliorare la nostra società”.

