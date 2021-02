Schianto frontale tra due auto con quattro feriti

MACERATA – Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina in via Velini.

Per due di loro è stato necessario il trasporto, con l’eliambulanza del servizio sanitario regionale, al pronto soccorso dell’ospedale anconetano di Torrette.

Sul posto, alle ore 7, sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale.

La squadra di Macerata dei Vigili del fuoco ha anche estratto il conducente di un’auto, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo, per poi affidarlo ai sanitari del 118.

Dopo aver soccorso le quattro persone rimaste ferite i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le due auto – una Opel Zafira ed una Panda – coinvolte nello schianto e tutta l’area circostante.

