Prelievo multiorgano all’Ospedale Profili di Fabriano

FABRIANO – All’Ospedale Profili di Fabriano è stato effettuato un prelievo multiorgano grazie alla grande sensibilità, umanità e solidarietà dei familiari di una giovane paziente che era ricoverata presso l’UOC di Anestesia e Rianimazione di Fabriano.

“Oltre al gesto della famiglia, il sottoscritto – afferma il dottor Cristiano Piangatelli, Direttore UOC Anestesia Rianimazione Terapia del dolore dell’Ospedale Profili di Fabriano Area Vasta 2 – non può esimersi dal plauso all’intera equipe medica ed infermieristica sia della terapia intensiva che del blocco operatorio e alla dottoressa Karer, coordinatrice della donazione d’organo presso la nostra unità complessa.

“La donazione, in particolare se multiorgano, rappresenta una vera e propria sfida per l’intero sistema sanitario, in quanto richiede grande professionalità e competenza di tutto il personale coinvolto, sia durante la permanenza in terapia intensiva al fine di garantire la donazione, sia in sala operatoria, dove chirurghi di varie regioni si sono avvicendati senza nessun problema, grazie alla professionalità, in entrambi i casi, del personale medico, infermieristico e di coordinamento.

“Dall’inizio dell’anno – conclude il dottor Piangatelli – questa è la terza donazione che è stata effettuata dall’ UOC di Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore ed è pertanto doveroso ringraziare pubblicamente tutte le famiglie che hanno dimostrato con il loro gesto che i valori di amore, solidarietà e sostegno del prossimo sono profondamente radicati nella nostra società”.

