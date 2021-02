Giovedì sera a Fermo si torna sul ring, anche senza pubblico

di GABRIELE FRADEANI

FERMO – Terza riunione pugilistica dell’anno, sempre presso la Palestra Coni di Fermo per giovedì sera con inizio alle ore 20, ma siglata dalla Upa di Ancona. Come sempre a porte chiuse in totale assenza di pubblico ed è un vero peccato perché i combattimenti meriterebbero di essere visti.

“Una interregionale – ci ha detto il tecnico della Upa Marco Cappellini- con pugili marchigiani e romagnoli che ho spostato a Fermo in quanto al momento qui ad Ancona non abbiamo trovato disponibilità di locali mentre il Presidente regionale Luciano Romanella, che ringrazio, mi ha messo a disposizione la palestra di Fermo”.

Particolarmente atteso il match fra Piangerelli della Nike e D’Addamo della 1923; trattasi di due ottimi combattenti che daranno fondo alle loro energie pur di ottenere un verdetto che qualifichi il vincitore come uno dei migliori della regione nella propria categoria di peso. Un combattimento apertissimo con il pronostico leggermente a favore del primo. Interessante anche il confronto fra Tulli della San Giorgio e Galli Nicolà della Pug. Senigallia. Il primo ha disputato un ottimo match, pur battuto recentemente da Di Gennaro, ed è smanioso di rifarsi. Galli non è sicuramente d’accordo e vedremo chi la spunterà. Non poteva mancare il sesso femminile interpretato da Marcelli Francesca della 1923 opposta alla romagnola Gobbi Ilaria.

La Upa schiera due elementi: Fondi Lorenzo che in un match campanilistico se la vedrò con Carelli Rodolfo e Kebe Malik che incrocerà i guantoni con Signori Roberto della Phoenix. Pronostico apertissimo in entrambi i combattimenti che promettono uno spettacolo d’eccezione. Da tenere d’occhio anche il pesarese Agabiti che affronterà il romagnolo Fontana; trattasi di due fighter dai pugni pesanti.

Il programma

Junior kg 60: Fondi Lorenzo (Upa) vs Carelli Rodolfo (B.C. Castelfidardo); kg 69: Tulli Lorenzo (San Gio0rgio Boxe) vs Galli Nicolò (Pug. Senigallia); Elite 2^ kg 51: Marcelli Francesca ( Pug. 1923) vs Gobbi Ilaria (Italica Boxe); kg 69: Agabiti Patrizio ( Minchillo Boxe) vs Fontana Marco ( Italica Boxe); Kebe Malik ( Upa) vs. Signori Roberto (Phoenix Boxe); Elite kg 69: Piangerelli Leonardo (Nike) vs D’Adamo Gianmarco (Pug. 1923).

Nella foto: Lorenzo Fondi dell’Upa (a sinistra con maglietta rossa) in un recente incontro vittorioso

