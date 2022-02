L’imbattuto ascolano Eros Seghetti torna domenica davanti al suo pubblico

di GABRIELE FRADEANI

ASCOLI PICENO – Riunione mista in programma per domenica 27 febbraio prossimo ad Ascoli, organizzata dalla Nike di Fermo, presso il Palazzetto di Monterocco “E.Galosi” in via Provinciale 93 Venarottese con inizio alle ore 18.

Ben due professionisti nella locandina con il match clou incentrato sul mediomassimo ascolano Eros Seghetti che si presenta ai suoi fans per il suo quinto combattimento a torso nudo. Al momento il suo record non registra sconfitte con tre vittorie ed un pareggio ed è sua ferma intenzione conseguire domenica sera un ulteriore verdetto positivo che lo avvicini ai vertici nazionali della propria categoria. Seghetti è un atleta longilineo, molto bene impostato che porta colpi lunghi ma che non disdegna all’occorrenza la boxe alla media e corta distanza dove può fare valere anche una discreta potenza. Il suo avversario, Julian Metushi, è un albanese di origine che risiede a Chieti ed è seguito dalla locale Crea Boxe. Non lo riteniamo in grado di sbarrare la strada a Seghetti ma sarà molto interessante vedere come quest’ultimo riuscirà a prevalere e la boxe che riuscirà ad esprimere fra le sedici corde. Un viatico per futuri e più impegnativi cimenti ed anche la possibilità di chiudere anzitempo.

Molto interessante, almeno sulla carta, il confronto fra i welter Ramundo di Vasto, anche lui seguito dalla Crea Boxe, ed il laziale Moroni. Il primo risulta imbattuto in 7 combattimenti, il secondo presenta lo stesso numero di match ma con un record di 4 vittorie e 3 sconfitte. Il pronostico va indubbiamente al primo che non nasconde le sue ambizioni di battersi quanto prima per il titolo nazionale nella sua categoria.

Nel prologo dilettantistico notiamo un match al femminile fra la D’Ambrogio della Nike e la Maroni della Ruffini Team, due atlete in grado di dare spettacolo. Due combattimenti riguardano il torneo regionale esordienti con atleti alla loro prima esperienza mentre altri quattro sono fra pugili regionali di buona caratura.

Una serata dedicata alla boxe di ottimo livello da non perdere assolutamente.

Il programma

Professionisti pesi welter: Ramundo Stefano (Crea Boxe) vs Moroni Patrizio (Team Boxe Roma) 6 riprese; pesi mediomassimi: Seghetti Eros (Ruffini Team) vs Julian Metushi (Crea Boxe), 6 riprese.

Torneo esordienti junior kg 66: Mahuku David (Pug. Jesina) vs Di Gioia Mario (Pug. Senigallia); youth kg 57: Angeloni Leonardo (GLS Dorica) vs Balestrieri Francesco (Upa).

Allievi kg 57: Lopez Riccardo (Nike) vs Pigliacampo Lorenzo (Upa); junior kg 71: Ferracuti Leonardo (Nike) vs Serbanica Gabriel (Upa); Elite donne kg 60: D’Ambrogio Deborah (Fermo) vs Maroni Letizia (Ruffini Team); Elite kg 69: Papadia Simone (Ascoli Boxe) vs Astolfi Davide (Boxing Academy); kg 71: Giachini Paolo (Ascoli Boxe) vs Caporelli Stefano (Pug. Dorica); kg 86: Angelini Francesco (Olympia) vs Fall El Madji Ousmane (Upa)

