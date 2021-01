Nelle Marche aria nuova per le scuole: prime in Italia per gli interventi anti-covid

Gli assessori regionali della Lega Latini e Saltamartini annunciano fondi e misure destinate alla sicurezza di persone ed ambienti in ambito scolastico

ANCONA – Aria nuova per le scuole! Marche prime in Italia pe gli interventi sulla sicurezza di persone ed ambienti in ambito scolastico. Lo annunciano gli assessori regionali all’istruzione Giorgia Latini e alla Sanità Filippo Saltamartini, entrambi della Lega, a fronte di interventi per milioni di euro sulla salubrità dell’aria nelle classi ed il tracciamento del contagio attraverso i test antigenici per docenti, personale e studenti.

“Diversamente dal Governo Pd-Cinquestelle, che non ha mai dato risposte concrete sulle scuole, la Regione #Marche mette a disposizione fondi per la purificazione e l’aerazione degli ambienti scolastici. – spiega l’assessore Giorgia Latini – Da subito 3 milioni di euro per l’acquisto di impianti di purificazione dell’aria tecnologicamente avanzati. Seguirà un bando destinato a cofinanziare gli interventi strutturali di comuni e province per l’aerazione delle classi Grazie alla collaborazione di tutta la giunta regionale di Centrodestra mettiamo anche a disposizione delle famiglie in difficoltà ulteriori 2 milioni per l’acquisto di strumenti digitali anche per superare il digital divide delle Marche”.

Anche la prevenzione fa la sua parte nella tutela della salute scolastica. “Nel corso dei prossimi appuntamenti destinati allo screening che stiamo svolgendo in modo capillare nei comuni del territorio, saranno aperti alle scuole senza vincoli di residenzialità – comunica l’assessore Filippo Saltamartini – Sia docenti e personale Ata che studenti potranno recarsi in un qualsiasi punto allestito per lo screening senza prenotazione per effettuare il test antigenico rapido”.

