In serata violento scontro frontale tra due auto ad Ancona

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa sera, alle ore 21.30, in via Bocconi, ad Ancona, per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento due vetture, alimentate una a metano e l’altra a Gpl, si sono scontrate frontalmente.

La squadra dei Vigili del fuoco di Ancona, appena intervenuta, ha provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

Sul posto anche i sanitari del 118, i Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it