Coppa Italia, Lube e Perugia si giocano la coccarda tricolore per il quarto anno di fila

CASALECCHIO DI RENO – La resa dei conti della Del Monte® Coppa Italia SuperLega sarà una questione tra i campioni uscenti della Cucine Lube Civitanova e la Sir Safety Conad Perugia per il quarto anno di fila.

In un clima surreale, con l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) a porte chiuse, gli umbri hanno superato in tre set l’Itas Trentino nella seconda Semifinale raggiungendo i cucinieri nella Finalissima in programma domani (domenica 31 gennaio, ore 18 con diretta RAI Sport). Nel match delle 15.30 i biancorossi hanno liquidato la pratica modenese con il massimo scarto. Giunti all’atto conclusivo della kermesse per l’undicesima volta nella storia, gli uomini di Fefé De Giorgi inseguono la settima Coppa Italia, con De Cecco che vestirà la maglia della Lube dopo le tre finali di fila da rivale.

La possibile formazione della Sir Safety Conad Perugia: la Sir di Vital Heynen dovrebbe scendere in campo con la diagonale palleggiatore-opposto formata da Travica e Ter Horst (pronto Atanasijevic), al centro Russo e Solé, laterali Leon e Plotnytskyi. Il libero è Colaci.

Ennesima Finale con gli umbri: quarta consecutiva, quinto incrocio complessivo in Coppa Italia: Cucine Lube e Perugia si sono sfidate in Coppa Italia nelle ultime tre Finali: dopo due vittorie umbre (3-1 a Bari nel 2018 e 3-2 proprio all’Unipol Arena di Bologna due anni fa), la Lube ha spezzato l’incantesimo nella passata stagione prevalendo al tie break nella partita decisiva del torneo qui all’Unipol Arena. I due team si sono incrociati nel trofeo che assegna la coccarda tricolore anche nella Semifinale del 2014 al PalaDozza di Bologna (3-2 Perugia). Complessivamente si tratta della sfida numero 47. Cucinieri avanti con 24 successi contro i 22 di Perugia. Tre i precedenti stagionali: i Block Devils hanno vinto al tie break la Finalissima di Supercoppa all’AGSM Forum di Verona, i biancorossi si sono riscattati in quattro set nella bolla francese della Pool B di Champions League e al tie break sul campo del Pala Barton di Perugia con una vittoria corsara nel match valso il titolo di campioni d’inverno.

Quattro ex nei roster: Fabio Ricci alla Lube nel 2012/13, Dragan Travica alla Lube nel biennio 2011-2012, Simone Anzani a Perugia nel 2017/18, Luciano De Cecco a Perugia dal 2014/15 al 2019/20.

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia

Diretta Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Fabio Domizi. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radio sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Replica televisiva della Semifinale e, a seguire, della Finale lunedì dalle 18 e martedì dalle 14 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre) con la telecronaca di Gianluca Pascucci. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.

In FM

LATTEMIELE – Radio ufficiale della Lega Pallavolo Serie A, racconterà con Marco Caronna dall’Unipol Arena tutte le emozioni della Finalissima di Coppa Italia.

RADIO RAI – Si collegherà in diretta con l’inviata Manuela Collazzo da Casalecchio di Reno per gli aggiornamenti della Finale.

Contro Modena alla Lube bastano tre set

La Cucine Lube Civitanova batte Modena con un netto 3-0 nella semifinale della Del Monte Coppa Italia 2021 (27-25, 25-22, 25-21) in corso di svolgimento nel vuoto forzato della maestosa Unipol Arena di Bologna, e domani alle 18 scenderà nuovamente in campo contro la vincente della seconda semifinale odierna tra Perugia e Trento, per la finalissima che assegnerà il trofeo.

Per la società cuciniera, attuale detentrice del titolo che finora si è aggiudicata complessivamente in 6 occasioni (2001, 2003, 2008, 2009, 2017 e 2020), si tratta dell’undicesima finale di Coppa Italia della propria storia, addirittura la quinta consecutiva: l’ultima vittoria nella passata stagione, sempre alla Unipol Arena di Bologna, quando i biancorossi alzarono il trofeo battendo in finale Perugia.

La partita

Nel parziale d’apertura Modena sorprende i cucinieri con un servizio consistente ed un proficuo lavoro nel muro-difesa, grazie ai quali arrivano prima il +2 con un ace di Christenson (12-14), quindi l’allungo sul 20-23 con un contrattacco vincente di Petric. De Giorgi rafforza la ricezione inserendo Marchisio per Leal nel suo giro in seconda linea, ma la rimonta arriva successivamente, sul turno in battuta di Osmany Juantorena che crea non poche difficoltà alla ricezione emiliana, consentendo prima a Rychlicki di murare gli avversari per il 22-23, poi a Leal (6 punti, 50% in attacco e 1 muro) di sferrare il contrattacco che scrive la parità a quota 23. Nel testa a testa finale, dopo un set point annullato ala Leo Shoes, la Cucine Lube trova la zampata vincente ancora con il muro: quello dell’ottimo Rychlicki su Petric (per il lussemburghese 6 punti, 67% sulle schiacciate e 2 muri) vale il primo set point sul 25-24, i marchigiani chiuderanno però alla seconda occasione, 27-25, sempre murando il martello serbo.

Equilibrato anche il secondo set, nel quale però è la Cucine Lube a mettere per prima e in maniera decisiva il muso davanti. Lo fa sul servizio di Rychlicki, prima murando gli avversari con Simon (18-16), e nell’azione successiva contrattaccando in maniera vincente con Leal. De Giorgi, che in attacco può contare su un Osmany Juantorena sempre incisivo sui palloni difficili (5 punti, 56% in attacco), argina la verve del servizio modenese utilizzando ad hoc in seconda linea Marchisio e Kovar, il parziale di fatto si chiude quando sul 23-21 Leal chiude un lunghissimo scambio firmando il punto numero 24 per la Lube. Finisce 25-22, con un attacco vincente di Rychlicki (6 punti, 60%).

Nel terzo set la Cucine Lube stacca l’avversario in avvio, con un muro vincente di Anzani (10-8) cui fa seguito un ace di Osmany Juantorena per il +3 (11-8). Modena reagisce riportandosi sul 12-13 dopo una decisione del video-check molto contestata dai cucinieri (invasione di Leal su un suo attacco, ma la palla era già caduta?), ma dall’altra parte del campo ci pensa il soluto Juantorena a ristabilire le distanze (17-14), vantaggio che assumerà ancor più consistenza dopo un attacco out di Petric (18-14). La strada verso il 3-0 che vale l’accesso alla finalissima è poi spianata dal cambio palla innescato da De Cecco, che arriva puntuale come un orologio svizzero. Finisce 25-21, con Yoandy Leal top scorer (18 punti, 56% in attacco, 47% in ricezione, 2 muri, 1 ace.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar, Marchisio, Juantorena 13, Balaso (L), Leal 18, Larizza n.e., Rychlicki 15, Diamantini n.e., Simon 8, De Cecco, Anzani 2, Falaschi n.e., Hadrava, Yant n.e.. All. De Giorgi.

LEO SHOWES MODENA: Rinaldi n.e., Iannelli n.e., Petric 8, Porro, Sanguinetti (L) n.e., Stankovic 4, Grebennikov (L), Christenson 1, Karlitzek, Vettori 22, Bossi n.e., Buchegger n.e., Mazzone 4, Lavia 14. All. Giani.

ARBITRI: Vagni – Lot.

PARZIALI: 27-25 (29’), 25-22 (30’), 25-21 (29’).

NOTE: Lube: bs 12, ace 3, muri 7, 58% in ricezione (26% perfette), 52% in attacco. Modena: bs 17, ace 3, 5 muri, 43% in ricezione (19% perfette), 51% in attacco.

A FINE GARA / Parlano i protagonisti della semifinale

FERDINANDO DE GIORGI (allenatore Cucine Lube Civitanova): “Modena ha confermato di essere una squadra “fastidiosa” e in un buon momento di forma, come si era intuito dal match dei Quarti di Coppa. Il primo set è stato giocato punto a punto. Noi siamo stati bravi a non indietreggiare nonostante le occasioni sprecate in fase break all’inizio. Entrambe le squadre andavano bene nel cambio palla e alla fine abbiamo sbloccato lo stallo con due buonissimi muri. Abbiamo fame di titoli e lavoriamo per crearci queste opportunità” .

ROBERTLANDY SIMON (centrale Cucine Lube Civitanova): “Sapevamo di affrontare una squadra tosta con atleti di qualità. Abbiamo espresso una buona pallavolo senza però concretizzare il servizio come volevamo. Abbiamo centrato l’obiettivo, ora si resetta e si pensa a domani. Abbiamo tanta fiducia nei nostri mezzi e le qualità per non mollare mai. Ci siamo guadagnati il pass per la Finalissima e continueremo a lottare”.

KAMIL RYCHLICKI (opposto Cucine Lube Civitanova): “Sono contento per la nostra prestazione e per il risultato di 3-0, raggiunto senza disperdere troppo le energie. Non è stato semplice domare Modena perché gli avversari hanno difeso bene. Ora voltiamo pagina, abbiamo un titolo da difendere!”

