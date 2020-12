Operativa nell’ex scuola elementare Benincasa di Ancona la mensa per i bisognosi

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Per iniziativa del Comune di Ancona, presso l’ex scuola elementare “Cinzio Benincasa”, in via Flaminia, è operativa la mensa per i bisognosi gestita dalla Caritas Diocesana, grazie al contributo delle Suore Missionarie di Padre Guido ed all’Associazione Santissima Annunziata Onlus. Per la funzionalità della struttura è stata determinante l’opera della Protezione civile locale.

Purtroppo la pandemia ha ostacolato l’attività di molte strutture di volontariato, impossibilitate ad operare in piena sicurezza. Nel caso della mensa, invece, è accaduto l’esatto contrario: consentire la fornitura dei pasti ai poveri in sicurezza. Questa è davvero una bella notizia, soprattutto in questo periodo di Natale, nel segno della Solidarietà.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

