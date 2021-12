Dalla Innoliving di Ancona pacchi dono agli ospiti delle case di riposo e degli ospedali marchigiani

ANCONA – Un piccolo gesto per testimoniare la propria vicinanza ai più fragili e bisognosi. Anche quest’anno, in occasione delle feste di Natale, l’azienda Innoliving di Ancona sta consegnando pacchetti regalo alla maggior parte delle case di riposo e residenze per anziani delle Marche, oltre che agli ospedali, alle strutture riabilitative e alle principali associazioni impegnate a sostenere le persone in difficoltà.

“Con questo pensiero – spiegano Laura Lavarini e Stefania Franceschini, Charity Ambassador di Innoliving – abbiamo voluto contribuire, nel nostro piccolo, a regalare un sorriso a chi soffre, portando un po’ di conforto a chi si vede costretto a trascorrere le festività in solitudine, lontano dall’affetto dei propri cari. Come azienda, abbiamo sempre sentito il bisogno di stare al fianco dei più deboli e di sostenere la nostra comunità, soprattutto nei momenti di difficoltà”.

Consegnati in questi giorni dal team di Innoliving 2.500 panettoni e 5 mila torroncini, raccolti in singole confezioni in modo che ciascuno possa ricevere il suo dono.

Tra i destinatari anche la Caritas, la Mensa del Povero nel capoluogo dorico, oltre alla Fondazione Ospedale Salesi e alla Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona.

Un’iniziativa di solidarietà per portare calore umano a chi a Natale ha bisogno di un pensiero in più.

———————————————————————————————————————————–

Innoliving, con sede ad Ancona, è un’azienda attiva nel settore della produzione di piccoli elettrodomestici e apparecchi healtcare di uso quotidiano per monitorare la salute e la cura della persona. L’azienda opera nel settore healthcare dal 2009 con l’acquisizione del marchio Medifit, un ramo d’azienda già specializzato da 10 anni in prodotti elettromedicali e articoli per la cura della persona e del bambino, garantendo un profondo know how nel settore. I canali di vendita sono principalmente la grande distribuzione, gli specialisti di elettronica di consumo, il canale farmaceutico e parafarmaceutico.

Nel 2013 l’azienda ottiene da Farmaceutici Ciccarelli la licenza d’uso del famoso marchio Pasta del Capitano e inizia la produzione e distribuzione di una linea di prodotti oral care con questo marchio. L’ingegno, il marketing, il controllo qualità, la direzione commerciale e la logistica sono di ispirazione dello staff in Italia, mentre la produzione è in Cina dove la Joy Electronics Appliances Co. Ltd, l’azienda partecipata da Innoliving, produce articoli per la cura della persona dal design italiano e dalle soluzioni tecnologiche avanzate. www.innoliving.it

