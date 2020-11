Stanza in fiamme in un appartamento, incendio subito spento dai vigili del fuoco

OSIMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina ad Osimo, in via Cristoforo Colombo, per l’incendio di una stanza all’interno di un appartamento.

La squadra dei Vigili del fuoco, appena giunta sul posto, ha spento le fiamme e messo tutta la zona in sicurezza.

Non si segnalano persone coinvolte.

