Operaio si allontana dall’appartamento in fiamme e dà l’allarme

TOLENTINO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, poco prima delle ore 6, in via Vittorio Veneto, a Tolentino, per l’incendio di un appartamento al secondo piano di una palazzina.

Sul posto si sono recate le squadre dei Vigili del fuoco di Tolentino e di Macerata che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la stanza interessata dall’incendio.

Nell’appartamento si trovava un operaio di 46 anni, di origini tunisine, che è riuscito ad uscire senza riportare conseguenze e a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri ed il personale del 118.

