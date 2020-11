Identificati e fermati dalla Polizia i due autori di una rapina ad un anziano

PESARO – Alle 8.30 di giovedì 5 novembre, a Pesaro, nei pressi di Viale Trieste, mentre stava passeggiando da solo, un anziano signore veniva aggredito e spinto da un ragazzo, che lo faceva cadere a terra. Subito dopo il giovane si impossessava del portafogli, che l’anziano aveva nei pantaloni, contenenti documenti e denaro.

La vittima forniva la descrizione e nella denuncia presentata in Questura riferiva anche di aver accertato che, dopo qualche minuto dal fatto, era stato effettuato un prelievo di 500 euro, con il suo bancomat.

Sul posto sopraggiungeva personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Volanti della Questura a seguito della chiamata fatta al 113 da un passante, che riferiva, inoltre, di aver visto due giovani fuggire a piedi.

Le serrate indagini effettuate dagli investigatori della Squadra Mobile, condotte fin dai primi momenti successivi alla rapina anche applicando le più moderne tecniche investigative, supportate da una profonda conoscenza del territorio e del sottobosco delinquenziale che gravita a Pesaro, consentivano di giungere rapidamente all’identificazione dei due responsabili, due ragazzi del posto, che venivano rintracciati nella stessa serata.

Proprio la rapidità delle indagini consentiva, inoltre, di recuperare parte della refurtiva che verrà restituita alla vittima.

Al termine delle formalità di rito i due ragazzi erano stati accompagnati in carcere, in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina, al termine della quale il Gip di Pesaro convalidava il fermo e disponeva per entrambi la misura cautelare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it