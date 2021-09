Si schianta con l’auto contro un albero, anziano gravissimo

URBISAGLIA – Un anziano versa in gravi condizioni, all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in seguito alle ferite riportate questa mattina in un pauroso incidente avvenuto lungo la Strada provinciale 78, alla periferia di Urbisaglia.

Sul posto, poco prima delle ore 10, sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino ed il personale del 118.

L’anziano, un uomo di 94 anni, per cause al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo della sua auto che si è schiantata contro un albero al lato della strada, rovesciandosi.

L’uomo, rimasto incastrato tra le lamiere accartocciate della vettura, è stato soccorso dai Vigili del fuoco e dal personale sanitario.

Poco dopo l’anziano è stato trasferito all’ospedale regionale di Torrette con l’eliambulanza, atterrata in un terreno a pochi metri dalla carreggiata.

