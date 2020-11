Auto in fiamme nella notte a Fabriano, sul posto i Vigili del fuoco

FABRIANO – Nella notte i Vigili del fuoco sono interventi, alle ore 2, in via Cialdini, a Fabriano, per l’incendio di un’auto alimentata a gasolio.

La squadra dei Vigili del fuoco di Fabriano, giunta sul posto, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento.

Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri di Fabriano.

