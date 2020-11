Marche, il successo del gaming online confermato dai volumi di ricerca



ANCONA – Il mondo del gioco d’azzardo, fisico ed online, vive un periodo di forte crisi, a causa del Covid-19. Una crisi che, però, non nasconde l’innegabile successo che circonda l’industria. Un passatempo sempre più italiano, che coinvolge fasce eterogenee della popolazione anche a distanze diverse e senza distinzione tra le regioni. L’Italia dei giochi è una Penisola che da Nord a Sud, dove più, dove meno, non smette di puntare. Ed è una Penisola che sceglie sempre più un determinato tipo di prodotto: per la maggiore vanno i casinò online AAMS, che hanno vissuto un autentico boom, “arricchito” dalla prima fase di lockdown.

Ora, a cavallo di un nuovo lockdown, per quanto soft, comunque dovuto alla seconda ondata di Covid-19, i casinò online continuano a crescere e ad essere una delle (poche) certezze dei giochi italiani. Anche in una regione come le Marche dove, interpolando i dati provenienti dai motori di ricerca come Google Trends, si comprende come la parola chiave “Casinò online” abbia mantenuto nel tempo un andamento e un interesse costante. Il boom di ricerche con questa parola chiave si registra tra lo scorso mese di aprile, pieno lockdown in fase 1, e lo scorso 15 novembre, in piena fase due.

Tra gli argomenti correlati, un autentico boom l’ha registrato Bwin, società leader nel mondo del betting, seguita da GTA V – online, videogioco che su console ha raccolto sempre più consensi. Invece, tra le query associate, preminenza assoluta nel territorio marchigiano a Starcasinò ed 888casino, due colossi del gaming italiano, col secondo che proprio nella prima fase di quarantena ha raccolto un successo impronosticabile alla vigilia dell’ondata epidemiologica. Tra i più ricercati anche Betflag. Anche nelle Marche, dunque, i casinò online strappano consensi e non smettono di avere successo. Verrebbe piuttosto da chiedersi per quale motivo.

Il mondo dei casinò online è un turbinio di perenni innovazioni tecnologiche e non solo. Per questo il canale risulta essere gradito da intenditori e da neofiti, anche per la facilità con cui questi giochi riescono ad essere approcciati. Ma senza ombra di dubbio anche le politiche, di comunicazione e di marketing, dei principali operatori riescono bene nel loro intento. Trovare e fidelizzare quanti più giocatori possibile. Tra le offerte di benvenuto per nuovi e vecchi clienti spiccano i cosiddetti bonus, che sono senza dubbio il vero punto d’interesse con cui le società riescono ad accattivarsi le attenzioni dei giocatori. Di che bonus si parla?

Varie categorie di bonus: si va da quelli senza deposito, con tanto di giri gratuiti, a bonus dopo il primo deposito. O anche bonus di ricarica o autentici bonus di benvenuto o bonus dedicati esclusivamente ai free spins. Tutte soluzioni apprezzate, perché non costringono nessuno a sottoscrivere abbonamenti o necessariamente a spendere soldi.

